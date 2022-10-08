В Сочи спасатели помогли пожилому мужчине с эпилептическим припадком от укуса осы
Происшествия
08.10.2022 18:10
Пожилая семейная пара отправилась утром в лес на прогулку в районе поселка Прогресс. По дороге мужчину ужалила оса.
После чего он почувствовал себя плохо и не смог самостоятельно передвигаться. Его супруга позвонила в службу 112. На место происшествия прибыли медики и спасатели. Они на жестких носилках транспортировали пострадавшего к автомобилю скорой помощи.
По предварительным данным, у мужчины 1951 года рождения впервые случился эпилептический приступ, который спровоцировал укус насекомого.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Мостовском районе пропала 81-летняя женщина, ушедшая в лес за шиповником.
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