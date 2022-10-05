В Мостовском районе пропала 81-летняя женщина, ушедшая в лес за шиповником

Фото пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Пенсионерка ушла в лес собирать шиповник 3 октября в 11:00. В последний раз она выходила на связь с родственниками в этот же день в 20:00.

Сейчас о местонахождении 81-летней жительницы поселка Псебай ничего не известно. В Андроновском сельском поселении организовали поисково-спасательные работы. На месте развернули пункт обогрева.

В поисках пропавшей пенсионерки принимают участие спасатели, полицейские, казаки, волонтеры и местные жители — всего 110 человек. Для ее поисков также используют квадроциклы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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