В Северском районе 84-летний пенсионер умер в лесу, отправившись за кизилом

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Пожилой житель поселка Ильского пошел в лес 26 сентября и не вернулся. Его родственники сообщили об этом около 1:00 в ЕДДС Северского района.

Спасатели, волонтеры, полицейские и казаки 27 сентября почти весь день искали пропавшего пенсионера. Ближе к вечеру тело 84-летнего мужчины обнаружили в лесу на дне оврага примерно в 2-3 км от поселка. Предположительно, пенсионер отправился туда в поисках кизила.

«Уважаемые земляки, убедительная просьба: отправляясь в лес, пожалуйста, учитывайте все риски, в том числе свой возраст и состояние здоровья», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.

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