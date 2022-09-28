В Северском районе 84-летний пенсионер умер в лесу, отправившись за кизилом
Происшествия
28.09.2022 09:35
Пожилой житель поселка Ильского пошел в лес 26 сентября и не вернулся. Его родственники сообщили об этом около 1:00 в ЕДДС Северского района.
Спасатели, волонтеры, полицейские и казаки 27 сентября почти весь день искали пропавшего пенсионера. Ближе к вечеру тело 84-летнего мужчины обнаружили в лесу на дне оврага примерно в 2-3 км от поселка. Предположительно, пенсионер отправился туда в поисках кизила.
«Уважаемые земляки, убедительная просьба: отправляясь в лес, пожалуйста, учитывайте все риски, в том числе свой возраст и состояние здоровья», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.
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