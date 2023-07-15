Вода полностью ушла из поселка Новомихайловского Туапсинского района

Сейчас в поселке подтопленных территорий нет, в социально-значимые объекты вода не заходила.

Всего в Туапсе выпало 20 мм осадков, в Горном — 15 мм, в селе Дефановка — 14 мм. Дома в Новомихайловском подтопило на улицах Ленина, Морской, Колхозной, Шапсугской, а также в переулках Московском, Светлом, Советском, Речном, Вишневом и Колхозном.

Под водой оказались 72 двора и 30 домов. Из них эвакуировали 160 человек, среди них 57 детей. В ПВР в школе № 35 находятся 65 человек, из них 41 — дети.

Повреждены конструкции пешеходных мостов через реку Нечепсухо и в районе переулка Цветочного.

По состоянию на 18:00 вода с подтопленных территорий ушла. Продолжается адресная откачка воды из подвалов домов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный ливень вновь обрушился на Туапсинский район. Из зоны подтопления в поселке Новомихайловском эвакуировали 15 человек. Всего в муниципалитете спасли 48 человек из зоны подтоплений.