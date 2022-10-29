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Внимание, фейк: военкоматы устроили массовые облавы на мужчин в Краснодарском крае

Происшествия
29.10.2022 17:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-voenkomaty-ustroili-massovye-oblavy-na-muzhchin-v-krasnodarskom-krae
Внимание, фейк: военкоматы устроили массовые облавы на мужчин в Краснодарском крае
Фото t.me/opershtab23

В соцсетях появилась информация о том, что в Краснодаре и в Сочи военкоматы устраивают массовые облавы на мужчин, чтобы нагнать план по мобилизации, и рассылают повестки по предприятиям.

Эта информация оказалась фейком. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о том, что военный комиссариат Кубани не рассылал массовых повесток на предприятия, не выдавал повестки мужчинам на улице ни в крупных городах, ни в небольших поселениях.

В краевом оперштабе подчеркнули, что Краснодарский край уже выполнил все задачи по частичной мобилизации. Накануне днем об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Telegram-канал «Подслушано в Ейске» неоднократно отмечен в распространении фейков. И это очередной из них, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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