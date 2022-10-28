Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кондратьев: в Краснодарском крае задачи по мобилизации выполнили в полном объеме

Политика
28.10.2022 18:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-krasnodarskom-krae-zadachi-po-mobilizatsii-vypolnili-v-polnom-obeme
Кондратьев: в Краснодарском крае задачи по мобилизации выполнили в полном объеме
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани порядка 3 тыс. жителей сами пришли в военкоматы за повесткой. Об этом 28 октября рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что край поддерживает семьи мобилизованных.

«Все задачи, которые были поставлены перед Краснодарским краем по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме. Жители Кубани в очередной раз доказали свою решительность и готовность защищать нашу страну. Около 3 тыс. человек сами пришли за повесткой в военкоматы. Сейчас мы занимаемся поддержкой семей мобилизованных ребят, помогаем им в бытовых вопросах. А также предусмотрели денежные выплаты для призванных в рамках мобилизации», — написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Новороссийске молодая косуля застряла между валунов на пляже
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях