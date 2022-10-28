Кондратьев: в Краснодарском крае задачи по мобилизации выполнили в полном объеме

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани порядка 3 тыс. жителей сами пришли в военкоматы за повесткой. Об этом 28 октября рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что край поддерживает семьи мобилизованных.

«Все задачи, которые были поставлены перед Краснодарским краем по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме. Жители Кубани в очередной раз доказали свою решительность и готовность защищать нашу страну. Около 3 тыс. человек сами пришли за повесткой в военкоматы. Сейчас мы занимаемся поддержкой семей мобилизованных ребят, помогаем им в бытовых вопросах. А также предусмотрели денежные выплаты для призванных в рамках мобилизации», — написал Кондратьев в Telegram.

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