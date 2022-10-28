Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России

Фото smotri_media

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину 28 октября во время рабочей встречи.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное Вами задание в 300 тыс. человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет. В район проведения специальной военной операции уже направили 82 тыс. мобилизованных, из них 41 тыс. человек действует в составе подразделений. Еще 218 тыс. мобилизованных сейчас проходят военную подготовку на полигонах.

На начальном этапе частичной мобилизации были проблемы со снабжением, однако сегодня их удалось решить. По словам Шойгу, прибывшие в войска мужчины обеспечены всем необходимым: одеждой, экипировкой и питанием по нормам военнослужащих контрактной службы.

«Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну — Россию, а значит свой дом и свою семью, наших граждан, наших людей», — заявил Путин.

Частичную мобилизацию в Россию Владимир Путин объявил 21 сентября в ходе видеообращения. Он заявил, что призывать в ряды ВС РФ в первую очередь будут тех, кто служил в армии и имеет боевой опыт.

Читайте также: бывший мэр Краснодара рассказал об экипировке мобилизованных, прибывших на переподготовку.