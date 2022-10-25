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Фейк: в мессенджерах рассылают письма об эвакуации школ Кубани в Челябинскую область

Общество
25.10.2022 19:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/fejk-v-messendzherah-rassylayut-pisma-ob-evakuatsii-shkol-kubani-v-chelyabinskuyu-oblast
Фейк: в мессенджерах рассылают письма об эвакуации школ Кубани в Челябинскую область
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщения о подготовке к эвакуации образовательных учреждений Краснодарского края в Челябинскую область распространились через мессенджеры 25 октября. Информация оказалась фейком.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что управление региональной безопасности не готовило и не рассылало такие письма. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев не раз подчеркивал, что обстановка в регионе стабильная. Никакой эвакуации не планируется.

Усиление мер безопасности может быть только решением краевого оперштаба. В рассылаемых письмах отсутствует указание на это решение. Также адрес электронной почты и телефон, указанные в письме, не принадлежат Управлению регбезопасности края. Кроме того, оно не пользуется в официальной переписке бесплатными сервисами.

Все школы региона проинформировали, что это письмо — фейк, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Читайте также: внимание, фейк! В Краснодарском крае подготовили памятку для эвакуации населения.

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