Фейк: в мессенджерах рассылают письма об эвакуации школ Кубани в Челябинскую область
Сообщения о подготовке к эвакуации образовательных учреждений Краснодарского края в Челябинскую область распространились через мессенджеры 25 октября. Информация оказалась фейком.
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что управление региональной безопасности не готовило и не рассылало такие письма. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев не раз подчеркивал, что обстановка в регионе стабильная. Никакой эвакуации не планируется.
Усиление мер безопасности может быть только решением краевого оперштаба. В рассылаемых письмах отсутствует указание на это решение. Также адрес электронной почты и телефон, указанные в письме, не принадлежат Управлению регбезопасности края. Кроме того, оно не пользуется в официальной переписке бесплатными сервисами.
Все школы региона проинформировали, что это письмо — фейк, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
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