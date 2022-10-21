Внимание, фейк: в Краснодарском крае подготовили памятку для эвакуации населения

Внимание, фейк: в Краснодарском крае подготовили памятку для эвакуации населения

В соцсетях и мессенджерах начали распространять информацию о том, что для жителей Кубани подготовили памятку для эвакуации.

«Это провокация. Такая памятка была изготовлена и распространяется исключительно среди жителей Херсонской области и в самой Херсонской области. К жителям Краснодарского края эта памятка не имеет никакого отношения», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

Несмотря на введение на Кубани режима среднего уровня готовности с 19 октября, в регионе не вводят никаких ограничений. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, ситуация остается стабильной и спокойной.

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