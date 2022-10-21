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Внимание, фейк: в Краснодаре на подъездах домов расклеивают призывы явиться в военкомат

Политика
21.10.2022 16:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-v-krasnodare-na-podezdah-domov-raskleivayut-prizyvy-yavitsya-v-voenkomat
Внимание, фейк: в Краснодаре на подъездах домов расклеивают призывы явиться в военкомат
Фото оперативного штаба Краснодарского края

На подъездах многоэтажек в краевой столице 21 октября появились листовки, требующие от всех жильцов мужского пола явиться в военкомат для уточнения списков. Эти объявления — фейки.

Военкоматы не имеют никакого отношения к распространению этих листовок. Вызов в военкомат осуществляется только повесткой. Установлением личностей расклейщиков фейковых объявлений займется полиция Краснодара.

«Информация о необходимости проверки и установления злоумышленников, которые распространяют подобные листовки среди жителей города, будет передана в полицию», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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