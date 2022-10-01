Внимание, фейк! Мошенники создают чат-боты и сайты со «списками» подлежащих мобилизации

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В соцсетях стали распространять информацию о том, что в интернете якобы есть сайты, на которых можно узнать, попадает ли гражданин под частичную мобилизацию в РФ. Канал «Война с фейками» опроверг эти сообщения.

В интернете не существует ни одного ресурса, на котором публиковались бы настоящие списки россиян, подлежащих частичной мобилизации, отмечают эксперты.

«Это ложь. На фоне проведения частичной мобилизации в России активизировались интернет-мошенники. Кто-то из них создает чат-боты в Telegram, а кто-то целые сайты с «эксклюзивной» информацией. Большинство подобных ресурсов были созданы после 22 сентября и имеют заграничный IP-адрес. Так, недавно в Сети появился сайт, на котором якобы после заполнения анкеты гражданам переводят на банковскую карту 6 тыс. 500 рублей. «Выплаты» производятся в рамках патриотической программы «ZаНаших». Это еще один пример того, как могут работать мошенники», — сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

Борцы с фейками добавили, что любые подобные сайты — дело рук мошенников. Таким образом они пытаются завладеть либо личными данными, либо деньгами граждан.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», узнать всю актуальную и правдивую информацию о частичной мобилизации в России можно на сайте «Объясняем.рф», по номеру круглосуточной горячей линии 122, номерам горячих линий Минобороны РФ.

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