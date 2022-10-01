Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Внимание, фейк! Мошенники создают чат-боты и сайты со «списками» подлежащих мобилизации

Политика
01.10.2022 13:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-moshenniki-sozdayut-chat-boty-i-sajty-so-spiskami-podlezhashhih-mobilizatsii
Внимание, фейк! Мошенники создают чат-боты и сайты со «списками» подлежащих мобилизации
Фото iAmMrRob, pixabay.com

В соцсетях стали распространять информацию о том, что в интернете якобы есть сайты, на которых можно узнать, попадает ли гражданин под частичную мобилизацию в РФ. Канал «Война с фейками» опроверг эти сообщения.

В интернете не существует ни одного ресурса, на котором публиковались бы настоящие списки россиян, подлежащих частичной мобилизации, отмечают эксперты.

«Это ложь. На фоне проведения частичной мобилизации в России активизировались интернет-мошенники. Кто-то из них создает чат-боты в Telegram, а кто-то целые сайты с «эксклюзивной» информацией. Большинство подобных ресурсов были созданы после 22 сентября и имеют заграничный IP-адрес. Так, недавно в Сети появился сайт, на котором якобы после заполнения анкеты гражданам переводят на банковскую карту 6 тыс. 500 рублей. «Выплаты» производятся в рамках патриотической программы «ZаНаших». Это еще один пример того, как могут работать мошенники», — сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

Борцы с фейками добавили, что любые подобные сайты — дело рук мошенников. Таким образом они пытаются завладеть либо личными данными, либо деньгами граждан.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», узнать всю актуальную и правдивую информацию о частичной мобилизации в России можно на сайте «Объясняем.рф», по номеру круглосуточной горячей линии 122, номерам горячих линий Минобороны РФ.

Читайте также: куда звонить по вопросам частичной мобилизации в Краснодаре.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  2. Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
  3. В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
  6. Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях