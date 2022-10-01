Минобороны открыло дополнительный номер горячей линии для родственников мобилизованных
Политика
01.10.2022 09:04
Открыли дополнительный номер телефона горячей линии Национального центра управления обороной РФ. Он создан для оперативного информирования родственников призванных в ходе мобилизации граждан и военнослужащих, уже участвующих в специальной военной операции.
Дополнительный номер телефона:
8 (800) 301-16-36
По-прежнему принимают звонки открытые ранее:
8 (800) 100-77-07
8 (495) 498-43-54
8 (495) 498-34-46
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