Минобороны открыло дополнительный номер горячей линии для родственников мобилизованных

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Открыли дополнительный номер телефона горячей линии Национального центра управления обороной РФ. Он создан для оперативного информирования родственников призванных в ходе мобилизации граждан и военнослужащих, уже участвующих в специальной военной операции.

Дополнительный номер телефона:

8 (800) 301-16-36

По-прежнему принимают звонки открытые ранее:

8 (800) 100-77-07

8 (495) 498-43-54

8 (495) 498-34-46

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