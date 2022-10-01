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Минобороны открыло дополнительный номер горячей линии для родственников мобилизованных

Политика
01.10.2022 09:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-otkrylo-dopolnitelnyj-nomer-goryachej-linii-dlya-rodstvennikov-mobilizovannyh
Минобороны открыло дополнительный номер горячей линии для родственников мобилизованных
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Открыли дополнительный номер телефона горячей линии Национального центра управления обороной РФ. Он создан для оперативного информирования родственников призванных в ходе мобилизации граждан и военнослужащих, уже участвующих в специальной военной операции.

Дополнительный номер телефона:

8 (800) 301-16-36

По-прежнему принимают звонки открытые ранее:

8 (800) 100-77-07

8 (495) 498-43-54

8 (495) 498-34-46

Читайте также: куда звонить по вопросам частичной мобилизации в Краснодаре.

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