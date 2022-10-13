Внимание, фейк: в чатах распространяют видео, где женщина якобы раздает детям конфеты с отравой

Внимание, фейк: в чатах распространяют видео, где женщина якобы раздает детям конфеты с отравой

Одну и ту же видеозапись прислали в редакцию интернет-портала «Кубань 24» жители разных городов и районов края.

По их словам, эту видеозапись рассылают в мессенджерах в разных муниципалитетах Кубани. На кадрах запечатлена женщина, которая якобы раздает отравленные конфеты на детской площадке. При этом непонятно, в каком населенном пункте сделали эту запись.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о том, что в полицию не поступало ни одного обращения, связанного с чем-то подобным.

Предположительно, злоумышленники распространяют фейк и, пользуясь чатами в мессенджерах, стараются устроить панику среди родителей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в школьных чатах 12 октября появилось голосовое сообщение, в котором говорилось о том, что в школах Шепси, Георгиевского, Шаумяна Туапсинского района нашли конфеты с мышьяком и некими другими ядами. Неизвестный сообщал о том, что якобы задержали двух женщин, распространявших отравленные конфеты. В полиции Туапсинского района зарегистрировали факт появления такой информации и начали проводить проверку.

Краснодарская полиция назвала сообщения об отравленных конфетах в школах фейком.