В Туапсинском районе полиция проверяет сообщения о якобы отравленных конфетах в школах

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В соцсетях 12 октября стали появляться сообщения о том, что в школах были обнаружены конфеты с ядом.

Информация распространялась в группах родителей и школьников в виде голосового сообщения. В сообщении говорилось о том, что в школах Шепси, Георгиевского, Шаумяна Туапсинского района нашли конфеты с мышьяком и некими другими ядами.

По данным полиции, в сообщении также говорится о том, что якобы были задержаны две женщины, распространявшие отравленные конфеты.

«Мы зарегистрировали факт появления такой информации. Сотрудники полиции и других правоохранительных органов сейчас выясняют все обстоятельства», — сказал пресс-секретарь ОМВД по Туапсинскому району Алексей Кузьмин.

Подобная информация стала появляться не только в Туапсинском районе, но и в школьных группах в Краснодаре и других городах Кубани, а также в Ростовской области, пишет газета «Туапсинские вести».

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