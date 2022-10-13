В Туапсинском районе полиция проверяет сообщения о якобы отравленных конфетах в школах
В соцсетях 12 октября стали появляться сообщения о том, что в школах были обнаружены конфеты с ядом.
Информация распространялась в группах родителей и школьников в виде голосового сообщения. В сообщении говорилось о том, что в школах Шепси, Георгиевского, Шаумяна Туапсинского района нашли конфеты с мышьяком и некими другими ядами.
По данным полиции, в сообщении также говорится о том, что якобы были задержаны две женщины, распространявшие отравленные конфеты.
«Мы зарегистрировали факт появления такой информации. Сотрудники полиции и других правоохранительных органов сейчас выясняют все обстоятельства», — сказал пресс-секретарь ОМВД по Туапсинскому району Алексей Кузьмин.
Подобная информация стала появляться не только в Туапсинском районе, но и в школьных группах в Краснодаре и других городах Кубани, а также в Ростовской области, пишет газета «Туапсинские вести».
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