В мэрии Краснодара назвали фейком информацию о создании списков военнообязанных женщин

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ранее в соцсетях и мессенджерах начали распространять фотографию якобы письма в адрес мэрии краевого центра о формировании списков военнообязанных женщин.

Утверждалось, что этот «документ» якобы опубликовали на официальной странице мэрии краевой столицы во «ВКонтакте», а позже удалили пост.

«Эта информация не соответствует действительности, администрация Краснодара не размещала данный документ», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.

В мэрии отметили, что по данным краевого военного комиссариата представленный на фото документ является фейком.

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