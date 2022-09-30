В мэрии Краснодара назвали фейком информацию о создании списков военнообязанных женщин
Общество
30.09.2022 13:22
Ранее в соцсетях и мессенджерах начали распространять фотографию якобы письма в адрес мэрии краевого центра о формировании списков военнообязанных женщин.
Утверждалось, что этот «документ» якобы опубликовали на официальной странице мэрии краевой столицы во «ВКонтакте», а позже удалили пост.
«Эта информация не соответствует действительности, администрация Краснодара не размещала данный документ», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.
В мэрии отметили, что по данным краевого военного комиссариата представленный на фото документ является фейком.
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