Внимание, фейк: в сетях распространяют ложную информацию о раздаче повесток на улице в Краснодаре

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В социальных сетях и мессенджерах утром 22 сентября появилась информация о том, что в краевом центре на пересечении улиц Российской и Черкасской двое военных выдают повестки прохожим.

«Это фейк. Военный комиссариат не занимается раздачей повесток на улицах. Работа ведется только адресно и только с теми резервистами, которые обладают нужными военно-учетными специальностями, имеют опыт военной службы», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября в соцсетях стало появляться большое количество фейков на эту тему.

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