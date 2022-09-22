Внимание, фейк: в сетях распространяют ложную информацию о раздаче повесток на улице в Краснодаре
Общество
22.09.2022 11:56
В социальных сетях и мессенджерах утром 22 сентября появилась информация о том, что в краевом центре на пересечении улиц Российской и Черкасской двое военных выдают повестки прохожим.
«Это фейк. Военный комиссариат не занимается раздачей повесток на улицах. Работа ведется только адресно и только с теми резервистами, которые обладают нужными военно-учетными специальностями, имеют опыт военной службы», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.
После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября в соцсетях стало появляться большое количество фейков на эту тему.
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