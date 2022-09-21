Внимание фейк: в соцсетях распространяют ложную информацию о закрытии границ между регионами
Общество
21.09.2022 12:12
Фейковая информация о перекрытии границ между регионами РФ появилась в соцсетях и мессенджерах утром 21 сентября после того, как президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
В частности, в сетях начали распространять информацию о том, что границу между Краснодарским краем и Ростовской областью якобы перекрыли для автомобилистов.
Эта информация является ложной. Движение транспорта между регионами России осуществляется в обычном режиме. Жителей РФ призывают сохранять спокойствие и не поддаваться влиянию дезинформации.
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