Внимание фейк: в соцсетях распространяют ложную информацию о закрытии границ между регионами

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фейковая информация о перекрытии границ между регионами РФ появилась в соцсетях и мессенджерах утром 21 сентября после того, как президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

В частности, в сетях начали распространять информацию о том, что границу между Краснодарским краем и Ростовской областью якобы перекрыли для автомобилистов.

Эта информация является ложной. Движение транспорта между регионами России осуществляется в обычном режиме. Жителей РФ призывают сохранять спокойствие и не поддаваться влиянию дезинформации.

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