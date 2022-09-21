Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Внимание фейк: в соцсетях распространяют ложную информацию о закрытии границ между регионами

Общество
21.09.2022 12:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-v-sotssetyah-rasprostranyayut-lozhnuyu-informatsiyu-o-zakrytii-granits-mezhdu-regionami
Внимание фейк: в соцсетях распространяют ложную информацию о закрытии границ между регионами
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фейковая информация о перекрытии границ между регионами РФ появилась в соцсетях и мессенджерах утром 21 сентября после того, как президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

В частности, в сетях начали распространять информацию о том, что границу между Краснодарским краем и Ростовской областью якобы перекрыли для автомобилистов.

Эта информация является ложной. Движение транспорта между регионами России осуществляется в обычном режиме. Жителей РФ призывают сохранять спокойствие и не поддаваться влиянию дезинформации.

Читайте также: Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней
  2. В Геленджике женщина потратила семейные деньги, а полицейским заявила о краже
  3. Сочи и Краснодар попали в топ-5 городов для жизни после выхода на пенсию
  4. В Краснодаре в этом году стартует строительство трамвайной ветки в район Западного Обхода
  5. С 21 по 23 сентября на Краснодарский край обрушатся ливни и град
  6. В Сочи туристка свалилась в ущелье и сломала ногу
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях