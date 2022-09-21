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Шойгу: в рамках частичной мобилизации планируем призвать 300 тыс. резервистов

Политика
21.09.2022 09:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/shojgu-v-ramkah-chastichnoj-mobilizatsii-planiruem-prizvat-300-tys-rezervistov
Шойгу: в рамках частичной мобилизации планируем призвать 300 тыс. резервистов

Об этом глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил 21 сентября во время интервью.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Для этого он подписал соответствующий указ.

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