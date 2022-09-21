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Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России

Политика
21.09.2022 09:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-opublikovalo-ukaz-o-chastichnoj-mobilizatsii-v-rossii
Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Указ подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно указу, в период частичной мобилизации увольнение возможно по возрасту, состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы. Также россияне, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса, получат право на отсрочку.

Контрактники продолжат службу до окончания частичной мобилизации. Исключением являются случаи, когда военнослужащие увольняются со службы по основаниям, установленным указом, сообщает RT.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тыс. резервистов. Под мобилизацию подпадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность. Студентов и учащихся вузов частичная мобилизация не коснется. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут.

Читайте также: Путин объявил частичную мобилизацию в России.

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