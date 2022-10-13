Краснодарская полиция назвала сообщения об отравленных конфетах в школах фейком

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В соцсетях 12 октября стали появляться сообщения о том, что в школах Краснодара были обнаружены конфеты с ядом.

Информация распространялась в группах родителей и школьников в виде голосового сообщения.

«Эта информация не соответствует действительности и носит фейковый характер. За распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 30 до 500 тыс. рублей», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По его словам, фейковые сообщения от правды отличить можно следующим образом. Как правило, они не содержат указания конкретных населенных пунктов, к которым якобы имеют отношения. Они полностью обезличены, авторы призывают граждан к принятию экстренных мер реагирования или пересылке данной информации другим людям.

«Фейки затрагивают различные сферы человеческой жизнедеятельности — правоохранительные органы, медицинские и образовательные организации, поиск без вести пропавших, в том числе детей, оказание финансовой помощи гражданам и другое. Цели таких вбросов могут быть различные, начиная от хулиганских мотивов, заканчивая банальным стремлением к получению прибыли, популяризируя свои аккаунты в социальных сетях», — добавил Артем Коноваленко.

В полиции Краснодара призвали граждан внимательно относится к публикуемой в соцсетях и мессенджерах информации, ориентироваться на официальные источники. О появлении фейков можно сообщить в полицию. Сотрудники проведут проверку и установят злоумышленников, которых в дальнейшем привлекут к административной ответственности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в школьных чатах 12 октября появилось голосовое сообщение, в котором говорилось о том, что в школах Шепси, Георгиевского, Шаумяна Туапсинского района нашли конфеты с мышьяком и некими другими ядами. Неизвестный сообщал о том, что якобы задержали двух женщин, распространявших отравленные конфеты. В полиции Туапсинского района зарегистрировали факт появления такой информации и начали проводить проверку.