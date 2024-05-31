Власти Темрюкского района рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА

Три цистерны с нефтепродуктами в Темрюкском районе загорелись в ночь на 31 мая после атаки украинских беспилотников.

В результате воздушного удара пострадали двое сотрудников нефтебазы. Находившийся в этот момент на рабочем месте персонал объекта эвакуировали.

Власти Темрюкского района рассказали о состоянии пострадавших работников.

«Медики зафиксировали у мужчин не тяжелые травмы. Их здоровью ничего не угрожает», — написал в Telegram глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Он уточнил, что после атаки украинских беспилотников на территории нефтебазы загорелись три железнодорожных цистерны с мазутом.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный пожар на нефтебазе в Темрюкском районе потушили к утру. Возгоранию присвоили высокую категорию сложности. Для ликвидации пожара на нефтебазе задействовали 92 человека и 30 единиц техники.

После ликвидации пожара на нефтебазе в Темрюкском районе спасатели приступили к устранению последствий ЧП. Они разбирают завалы, а пожарные расчеты охлаждают цистерны с горючим.

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