В Темрюкском районе потушили крупный пожар на нефтебазе

Три цистерны с нефтепродуктами в Темрюкском районе загорелись в ночь на 31 мая после атаки украинских беспилотников.

Пожару присвоили высокую категорию сложности. Для ликвидации возгорания на нефтебазе задействовали 92 человека и 30 единиц техники.

По информации краевого управления МЧС, крупный пожар на нефтебазе в Темрюкском районе удалось ликвидировать, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

После ликвидации пожара на нефтебазе в Темрюкском районе спасатели приступили к устранению последствий ЧП. Они разбирают завалы, а пожарные расчеты охлаждают цистерны с горючим, сообщает Противопожарная служба Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время воздушного удара на нефтебазе в Темрюкском районе пострадала технологическая инфраструктура. Есть пострадавшие из сотрудников объекта.