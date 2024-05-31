Беспилотники атаковали нефтебазу в Темрюкском районе, есть пострадавшие

О ночной атаке на инфрастуктурные объекты сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм- канале.

«Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО,» — написал губернатор.

В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Также Кондратьев сообщил о ситуации в Темрюкском районе:

«Серьезнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы.»