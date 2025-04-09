Власти Краснодара ищут подрядчика для реставрации особняка купца Лихацкого

Администрация столицы Кубани 9 апреля объявила конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения — дома купца Марка Лихацкого, расположенного на улице Красной, 118/1.

По данным документа, опубликованного в среду на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 123,99 млн рублей. Площадь реставрируемого объекта составляет 475,9 кв. м.

Заказчиком выступает МКУ «Единая служба заказчика» города Краснодара. Подрядчик должен приступить к работам уже в мае, а завершить их к маю 2027 года. Заявки на конкурс принимают до 25 апреля, пишет «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», длом купца Лихацкого в Краснодаре планировали превратить в центр исторического квартала. О том, что здание требует ремонта, говорили давно, даже нашли инвестора. Однако предприниматели соглашались на реставрацию только на условиях коммерческой выгоды. В мэрии заявили, что теперь у города есть возможность сделать реконструкцию за счет бюджета.

Особняк планировали начать реставрировать в конце 2021 года. В марте 2023 года года стало известно, что определили подрядчика для разработки проекта реставрации.

Вопрос о реставрации исторического особняка вновь подняли на заседании гордумы в ноябре 2024 года. В 2025 и 2026 году предлагается выделить по 57 млн рублей на капитальный ремонт этого объекта культурного наследия. В общей сложности на проведение работ из городского бюджета планируется выделить 114 млн рублей.

В краевой столице проходило голосование за временное назначение территории в районе архитектурного памятника — дома купца Лихацкого. За бесплатную временную стоянку отдали 40,15% голосов.

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