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В Краснодаре определили подрядчика для разработки проекта реставрации Дома купца Лихацкого

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-opredelili-podryadchika-dlya-razrabotki-proekta-restavratsii-doma-kuptsa-lihatskogo
В Краснодаре определили подрядчика для разработки проекта реставрации Дома купца Лихацкого
Фото «Кубань 24»

Об этом сообщается в материалах сайта госзакупок. Конкурс по поиску подрядчика объявили в январе 2021 года. Начальная цена контракта составляла 11,2 млн рублей.

По данным сайта госзакупок, поступило восемь заявок от подрядчиков. Победителем стала московская компания — ООО «Архрест Проект». Организация предложила выполнить работы за 8,4 млн рублей. При этом самую низкую цену предложили другие два участника конкурса — они предлагали разработать проект за 8,1 млн рублей и 7,8 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо выполнить визуальное освидетельствование несущих конструкций для обнаружения видимых и скрытых дефектов и повреждений здания. Также предстоит провести комплексные научные исследования: историко-архивные, библиографические, инженерно-технические исследования, разработать научно-проектную и проектно-сметную документацию для проведения ремонтно-реставрационных работ, а также получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Подготовить проект необходимо в течение 270 дней с момента заключения контракта, пишет «Деловая газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дом купца Лихацкого в Краснодаре планировали превратить в центр исторического квартала. О том, что здание требует ремонта, говорили давно, даже нашли инвестора. Однако предприниматели соглашались на реставрацию только на условиях коммерческой выгоды. В мэрии заявили, что теперь у города есть возможность сделать реконструкцию за счет бюджета. Доступ к культурному наследию будет открыт для каждого. Дом купца Лихацкого планировали начать реставрировать в конце 2021 года.

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