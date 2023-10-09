Временную автостоянку откроют на территории исторического квартала в Краснодаре

В краевой столице проходило голосование за временное назначение территории в районе архитектурного памятника — дома купца Лихацкого.

За бесплатную стоянку отдали 40,15% голосов. Площадку для выгула собак выбрали 33,41% проголосовавших.

Самыми креативными предложениями временного назначения стали общественное пространство с киосками фаст-фуда, скейт-площадка с рампами и бордюрами, танцплощадка для пожилых людей и детский городок для изучения ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Краснодара выберут временное назначение территории исторического квартала. На участке в районе Дома купца Лихацкого, ограниченного улицами Красной, Пашковской, Красноармейской и Длинной, запланированы работы по реконструкции. До начала работ, на время оформления документации, в квартале появится общественное пространство.