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Жители Краснодара выберут временное назначение территории исторического квартала

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodara-vyberut-vremennoe-naznachenie-territorii-istoricheskogo-kvartala
Жители Краснодара выберут временное назначение территории исторического квартала
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На участке в районе Дома купца Лихацкого, ограниченного улицами Красной, Пашковской, Красноармейской и Длинной, запланированы работы по реконструкции.

Согласно проекту, территории внутри квартала обустроят, туда переместят исторический базар и часть ярмарки выходного дня. До начала работ, на время оформления документации, в квартале появится общественное пространство. Его смогут выбрать жители города.

Проголосовать за понравившийся вариант — оставить как есть, сделать платную или бесплатную парковку, площадку для выгула собак — можно на портале общественных обсуждений. Предложить свой вариант можно в Telegram-бот обратной связи, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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