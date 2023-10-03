Жители Краснодара выберут временное назначение территории исторического квартала
Общество
03.10.2023 19:52
На участке в районе Дома купца Лихацкого, ограниченного улицами Красной, Пашковской, Красноармейской и Длинной, запланированы работы по реконструкции.
Согласно проекту, территории внутри квартала обустроят, туда переместят исторический базар и часть ярмарки выходного дня. До начала работ, на время оформления документации, в квартале появится общественное пространство. Его смогут выбрать жители города.
Проголосовать за понравившийся вариант — оставить как есть, сделать платную или бесплатную парковку, площадку для выгула собак — можно на портале общественных обсуждений. Предложить свой вариант можно в Telegram-бот обратной связи, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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