Власти Геленджика помогут жителям оформить документы на выплаты после атаки БПЛА

Мэр Геленджика Алексей Богодистов поручил оказать помощь жителям Кабардинки, чьи дома пострадали из‑за падения обломков беспилотников.

На базе администрации Кабардинского внутригородского округа работает комиссия. Масштаб и характер повреждений оценят по результатам экспертизы. Для первоочередных мер используют средства из резервного фонда муниципалитета.

«Сегодняшнее законодательство требует строго оформленного пакета документов, чтобы люди могли получить поддержку. Понимаем, что сейчас жителям не до бумажной работы, поэтому поручено сотрудникам администрации в ручном режиме помогать готовить весь необходимый пакет документов. Далее он будет направлен в край для получения субсидий на капитальный ремонт домовладений», — сообщил Богодистов в своем Telegram-канале.

Временно семьи разместили в санатории «Жемчужина моря», некоторые решили остановиться у родственников. Среди пострадавших есть семьи с детьми. Мэр поручил оказать детям психологическую поддержку, а также помочь в решение бытовых вопросов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В Геленджике при атаке БПЛА пострадал мужчина, повреждения получили несколько частных домов.

