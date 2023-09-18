Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте

Теперь предъявление цифрового паспорта в приложении «Госуслуги» приравнивается к предъявлению физической версии документа.

Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовали на портале правовых актов. Документ определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного.

«Установить, что представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах… в электронной форме с использованием мобильного приложения системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» приравнивается в случаях, определенных правительством РФ по согласованию с ФСБ России, к предъявлению указанных документов», — говорится в тексте документа.

Владимир Путин поддержал идею Минцифры о введении «цифрового паспорта» в феврале во время совещания с кабмином. Технология позволит в большинстве случаев использовать смартфон вместо оригинала паспорта, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило проект указа о цифровом паспорте. Граждане могут использовать приложение для предъявления цифрового паспорта по желанию.