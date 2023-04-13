В России могут приравнять предъявление цифрового паспорта в приложении «Госуслуги» к его оригиналу

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило проект указа о цифровом паспорте.

Документ опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, предлагается приравнять предъявление сведений из документов с помощью мобильного приложения «Госуслуги» к предъявлению физической версии документа, удостоверяющего личность.

При этом граждане могут использовать приложение для предъявления цифрового паспорта по желанию.

В течение 90 дней после вступления указа в силу Правительство РФ утвердит порядок и условия использования приложения «Госуслуги», состав и порядок обработки сведений, представленных в электронном документе, пишет «Коммерсантъ».

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