В России могут приравнять предъявление цифрового паспорта в приложении «Госуслуги» к его оригиналу
Общество
13.04.2023 20:32
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило проект указа о цифровом паспорте.
Документ опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, предлагается приравнять предъявление сведений из документов с помощью мобильного приложения «Госуслуги» к предъявлению физической версии документа, удостоверяющего личность.
При этом граждане могут использовать приложение для предъявления цифрового паспорта по желанию.
В течение 90 дней после вступления указа в силу Правительство РФ утвердит порядок и условия использования приложения «Госуслуги», состав и порядок обработки сведений, представленных в электронном документе, пишет «Коммерсантъ».
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