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В России могут приравнять предъявление цифрового паспорта в приложении «Госуслуги» к его оригиналу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-mogut-priravnyat-predyavlenie-tsifrovogo-pasporta-v-prilozhenii-gosuslugi-k-ego-originalu
В России могут приравнять предъявление цифрового паспорта в приложении «Госуслуги» к его оригиналу
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило проект указа о цифровом паспорте.

Документ опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, предлагается приравнять предъявление сведений из документов с помощью мобильного приложения «Госуслуги» к предъявлению физической версии документа, удостоверяющего личность.

При этом граждане могут использовать приложение для предъявления цифрового паспорта по желанию.

В течение 90 дней после вступления указа в силу Правительство РФ утвердит порядок и условия использования приложения «Госуслуги», состав и порядок обработки сведений, представленных в электронном документе, пишет «Коммерсантъ».

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