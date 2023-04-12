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Глава Минцифры назвал сроки запуска реестра военнообязанных в России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-mintsifry-nazval-sroki-zapuska-reestra-voennoobyazannyh-v-rossii
Глава Минцифры назвал сроки запуска реестра военнообязанных в России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Единый реестр военнообязанных может заработать в полном объеме не раньше старта очередного осеннего призыва на срочную службу, сообщил главы Минцифры Максут Шадаев.

Министр объяснил, что точные сроки запуска системы могут быть названы только после принятия закона. Ранее он уже был рассмотрен и принят Госдумой, а 12 апреля документ рассмотрит Совет Федерации, сообщает «РИА Новости».

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума приняла закон о создании реестра воинского учета в России. Закон приняли сразу во втором и третьем чтении 11 апреля в ходе пленарного заседания. Он также предполагает введение электронных повесток.

При этом электронную повестку в военкомат будут считать полученной после размещения в личном кабинете.

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