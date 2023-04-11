Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Электронную повестку в военкомат будут считать полученной после размещения в личном кабинете

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/elektronnuyu-povestku-v-voenkomat-budut-schitat-poluchennoj-posle-razmeshheniya-v-lichnom-kabinete
Электронную повестку в военкомат будут считать полученной после размещения в личном кабинете
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом 11 апреля заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24».

«Электронная повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабине военнообязанного», — заявил он.

Депутат Госдумы Андрей Луговой уточнил, что электронные повестки будут отправлять на «Госуслуги». Их признают такими же законными, как и обычные повестки, которые вручают на руки.

Он отметил, что если военнообязанный не увидел повестку из-за того, что не заходил в личный кабинет «Госуслуг», то это его проблемы. По его словам, если мужчина не будет заходить на сервис после получения электронной повестки, то он подвергнется определенным ограничениям, прописанным в законопроекте, сообщает Life.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России начнут выдавать электронные повестки в военкоматы. Депутаты одобрили поправки ко второму чтению законопроекта, предполагающего создание единого реестра военнообязанных страны.

Статьи
«Ленивые» куличи на Пасху
«Ленивые» куличи на Пасху
10 причин, почему в сезон обязательно есть арбузы
10 причин, почему в сезон обязательно есть арбузы
Netflix показал тизер нового корейского шоу «Черный рыцарь» о курьерах в постапокалипсис
Netflix показал тизер нового корейского шоу «Черный рыцарь» о курьерах в постапокалипсис
Как правильно чистить уши
Как правильно чистить уши
Пасха 2023: истоки и традиции праздника
Пасха 2023: истоки и традиции праздника
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел фестиваль BoogelWoogel. Фоторепортаж
  2. В Краснодаре ночью 3,5 часа тушили крупный пожар на складе покрышек
  3. Погоны с парадного кителя Сталина продают за 1 млн рублей в Краснодаре
  4. Родителей 3-летнего мальчика, который гулял без присмотра, привлекут к ответственности в Анапе
  5. Краснодарская компания по озеленению требует с фирмы бизнесмена Сергея Галицкого 36 млн рублей
  6. Запретить вылов дельфинов в России для развлечения могут с 1 марта 2024 года
Прямой эфир
Мы в соцсетях