Электронную повестку в военкомат будут считать полученной после размещения в личном кабинете
Об этом 11 апреля заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24».
«Электронная повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабине военнообязанного», — заявил он.
Депутат Госдумы Андрей Луговой уточнил, что электронные повестки будут отправлять на «Госуслуги». Их признают такими же законными, как и обычные повестки, которые вручают на руки.
Он отметил, что если военнообязанный не увидел повестку из-за того, что не заходил в личный кабинет «Госуслуг», то это его проблемы. По его словам, если мужчина не будет заходить на сервис после получения электронной повестки, то он подвергнется определенным ограничениям, прописанным в законопроекте, сообщает Life.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России начнут выдавать электронные повестки в военкоматы. Депутаты одобрили поправки ко второму чтению законопроекта, предполагающего создание единого реестра военнообязанных страны.
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