Электронную повестку в военкомат будут считать полученной после размещения в личном кабинете

Об этом 11 апреля заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24».

«Электронная повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабине военнообязанного», — заявил он.

Депутат Госдумы Андрей Луговой уточнил, что электронные повестки будут отправлять на «Госуслуги». Их признают такими же законными, как и обычные повестки, которые вручают на руки.

Он отметил, что если военнообязанный не увидел повестку из-за того, что не заходил в личный кабинет «Госуслуг», то это его проблемы. По его словам, если мужчина не будет заходить на сервис после получения электронной повестки, то он подвергнется определенным ограничениям, прописанным в законопроекте, сообщает Life.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России начнут выдавать электронные повестки в военкоматы. Депутаты одобрили поправки ко второму чтению законопроекта, предполагающего создание единого реестра военнообязанных страны.