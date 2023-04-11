В России планируют начать выдавать электронные повестки в военкоматы

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что депутаты одобрили поправки ко второму чтению законопроекта, предполагающего создание единого реестра военнообязанных страны.

«Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения — через работодателя, через бумажные повестки. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями. И предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде», — рассказал Картаполов.

Парламентарий уточнил, что военнообязанные в России будут получать электронные повестки через портал Госуслуг или в МФЦ. Он подчеркнул, что повести в электронном формате будут иметь такую же юридическую силу, как и в бумажном.

По мнению Картаполова, введение таких изменений позволит упростить жизнь военнообязанным, так как они смогут выполнять многие операции в военкоматах дистанционно.

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