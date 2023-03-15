Песков заявил, что выдача повесток в военкоматы не связана с новой волной мобилизации
Политика
15.03.2023 14:30
Ранее в СМИ появилась информация о вручении повесток в военкоматы мужчинам в некоторых регионах РФ. Местные власти объяснили это актуализацией базы данных.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вручение повесток в военкоматы не связано с возможным объявлением новой волны частичной мобилизации в стране. По его словам, никаких обсуждений по этому вопросу сейчас не ведут.
«Что касается обновления базы данных и уточнений — это постоянная работа. По всем деталям нужно обращаться непосредственно в военкоматы, в министерство обороны за разъяснением», — цитирует Пескова РИА «Новости».
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