Песков заявил, что выдача повесток в военкоматы не связана с новой волной мобилизации

Ранее в СМИ появилась информация о вручении повесток в военкоматы мужчинам в некоторых регионах РФ. Местные власти объяснили это актуализацией базы данных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вручение повесток в военкоматы не связано с возможным объявлением новой волны частичной мобилизации в стране. По его словам, никаких обсуждений по этому вопросу сейчас не ведут.

«Что касается обновления базы данных и уточнений — это постоянная работа. По всем деталям нужно обращаться непосредственно в военкоматы, в министерство обороны за разъяснением», — цитирует Пескова РИА «Новости».

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