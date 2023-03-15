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Песков заявил, что выдача повесток в военкоматы не связана с новой волной мобилизации

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-zayavil-chto-vydacha-povestok-v-voenkomaty-ne-svyazana-s-novoj-volnoj-mobilizatsii
Песков заявил, что выдача повесток в военкоматы не связана с новой волной мобилизации
Дмитрий Песков. Фото пресс-службы президента РФ

Ранее в СМИ появилась информация о вручении повесток в военкоматы мужчинам в некоторых регионах РФ. Местные власти объяснили это актуализацией базы данных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вручение повесток в военкоматы не связано с возможным объявлением новой волны частичной мобилизации в стране. По его словам, никаких обсуждений по этому вопросу сейчас не ведут.

«Что касается обновления базы данных и уточнений — это постоянная работа. По всем деталям нужно обращаться непосредственно в военкоматы, в министерство обороны за разъяснением», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Читайте также: в Госдуме рассказали, будет ли вторая волна мобилизации в ближайшие полгода. По словам член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, в ближайшее время в России не планируется новая волна мобилизации.

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