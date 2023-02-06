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В Госдуме рассказали, будет ли вторая волна мобилизации в ближайшие полгода

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-rasskazali-budet-li-vtoraya-volna-mobilizatsiya-v-blizhajshie-polgoda
В Госдуме рассказали, будет ли вторая волна мобилизации в ближайшие полгода

В ближайшее время в России не планируется новая волна мобилизации. Об этом 5 февраля рассказал член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Он отметил, что после мобилизации нужно обеспечить бойцов всем необходимым, в том числе техникой. Сейчас оборонно-промышленный комплекс снабжает солдат, выполняющих боевые задачи. Призывать новых людей, тем самым отрывая их от производства необходимой стране продукции, по словам Гурулева, нерационально.

«Я в принципе не вижу в ближайшей перспективе, где-то на полгода точно, возможности какой-либо мобилизации, частичной-не частичной. Любой», — цитирует Гурулева телеканал «Забайкалье».

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