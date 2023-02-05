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Кубанские казаки доставили в зону СВО 965 тонн гуманитарной помощи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-dostavili-v-zonu-svo-965-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi
Кубанские казаки доставили в зону СВО 965 тонн гуманитарной помощи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За последнюю неделю кубанские казаки доставили в зону специальной военной операции более 60 т гуманитарной помощи.

В составе груза легковой и грузовой транспорт, необходимые технические средства, комплекты термобелья, продукты питания и медикаменты.

«Казаки продолжают активно собирать и отправлять гуманитарную помощь жителям ряда населенных пунктов, социальным учреждениям, добровольцам и мобилизованным из Краснодарского края. За неделю отправили более 60 тонн. Всего с момента начала спецоперации казаки собрали уже 965 тонн гуманитарных грузов», — сообщил вице-губернатор региона, войсковой атаман Александр Власов.

Среди гуманитарных грузов генераторы и печки, стройматериалы, маскировочные сети, УАЗ «Фермер», УАЗ Патриот и УАЗ «Буханка», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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