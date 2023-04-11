Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Госдума приняла закон о создании реестра воинского учета в России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosduma-prinyala-zakon-o-sozdanii-reestra-voinskogo-ucheta-v-rossii
Госдума приняла закон о создании реестра воинского учета в России
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Закон приняли сразу во втором и третьем чтении 11 апреля в ходе пленарного заседания. Он также предполагает введение электронных повесток.

Реестр воинского учета будут формировать военные комиссариаты в автоматизированном режиме. Реестр будет основываться на сведениях госинформационного ресурса.

«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований», — говорится в документе.

Поправки внесли к проекту, который предлагал направлять повестки призывникам заказным письмом по почте — этот законопроект приняли в первом чтении в апреле 2018 года, в процедуру второго его вернули в апреле 2023 года.

Кроме того, в Госдуме одобрили поправку об ограничении права водить машину в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, который указан в повестке.

«Неявка без уважительной причины влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами», — цитирует текст поправки РИА «Новости».

Читайте также: электронную повестку в военкомат будут считать полученной после размещения в личном кабинете.

Статьи
Польза солнца: зачем принимать витамин D
Польза солнца: зачем принимать витамин D
Книги из школьной программы, которые стоит перечитать взрослому
Книги из школьной программы, которые стоит перечитать взрослому
Когда и как делать тест на беременность, чтобы получить точный результат
Когда и как делать тест на беременность, чтобы получить точный результат
«Ленивые» куличи на Пасху
«Ленивые» куличи на Пасху
10 причин, почему в сезон обязательно есть арбузы
10 причин, почему в сезон обязательно есть арбузы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел фестиваль BoogelWoogel. Фоторепортаж
  2. Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
  3. Погоны с парадного кителя Сталина продают за 1 млн рублей в Краснодаре
  4. Родителей 3-летнего мальчика, который гулял без присмотра, привлекут к ответственности в Анапе
  5. На портале «Госуслуг» вернули возможность удаления аккаунта
  6. В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»
Прямой эфир
Мы в соцсетях