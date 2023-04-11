Госдума приняла закон о создании реестра воинского учета в России
Закон приняли сразу во втором и третьем чтении 11 апреля в ходе пленарного заседания. Он также предполагает введение электронных повесток.
Реестр воинского учета будут формировать военные комиссариаты в автоматизированном режиме. Реестр будет основываться на сведениях госинформационного ресурса.
«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований», — говорится в документе.
Поправки внесли к проекту, который предлагал направлять повестки призывникам заказным письмом по почте — этот законопроект приняли в первом чтении в апреле 2018 года, в процедуру второго его вернули в апреле 2023 года.
Кроме того, в Госдуме одобрили поправку об ограничении права водить машину в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, который указан в повестке.
«Неявка без уважительной причины влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами», — цитирует текст поправки РИА «Новости».
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