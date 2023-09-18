Минцифры: цифровая копия на «Госуслугах» не заменит бумажный паспорт

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 18 сентября разъяснили, как будет действовать новый закон о цифровом паспорте.

По данным ведомства, мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажного паспорта, а также вместо других физических удостоверений, свидетельств и выписок только в отдельных бытовых случаях.

«Цифровые копии не заменят оригиналы документов. Перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение «Госуслуги» для подтверждения личности или прав на совершение отдельных действий, определит Правительство», — говорится в официальном Telegram-канале Минцифры РФ.

Уточняется, что использовать приложение «Госуслуги» с цифровыми документами россияне смогут по желанию. Бумажные документы сохранят свой статус, их можно будет предъявлять без ограничений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Теперь предъявление цифрового паспорта в приложении «Госуслуги» приравнивается к предъявлению физической версии документа.