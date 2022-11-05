Владельца сгоревшего в Костроме клуба могут лишить мандата и исключить из «Единой России»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Костромской области

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По данным СМИ, сгоревшим в Костроме заведением, где при пожаре погибли 13 человек, владеет депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев.

«Если в произошедшей трагедии есть хоть малая толика вины владельца заведения — депутата Костромской облдумы от ЕР Ихтияра Мирзоева — он должен быть не только привлечен к ответственности, но и лишен мандата, а также исключен из партии», — написал Хинштейн в Telegram.

По делу о пожаре уже задержали директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее также был задержан 23-летний мужчина, который выстрелил в кафе из ракетницы, что предварительно и привело к возгоранию. Подозреваемый признал вину и рассказал, что выстрелил в ходе конфликта с другими посетителями.