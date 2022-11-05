Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Владельца сгоревшего в Костроме клуба могут лишить мандата и исключить из «Единой России»

Происшествия
05.11.2022 17:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladeltsa-sgorevshego-v-kostrome-kluba-mogut-lishit-mandata-i-isklyuchit-iz-edinoj-rossii
Владельца сгоревшего в Костроме клуба могут лишить мандата и исключить из «Единой России»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Костромской области

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По данным СМИ, сгоревшим в Костроме заведением, где при пожаре погибли 13 человек, владеет депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев.

«Если в произошедшей трагедии есть хоть малая толика вины владельца заведения — депутата Костромской облдумы от ЕР Ихтияра Мирзоева — он должен быть не только привлечен к ответственности, но и лишен мандата, а также исключен из партии», — написал Хинштейн в Telegram.

По делу о пожаре уже задержали директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее также был задержан 23-летний мужчина, который выстрелил в кафе из ракетницы, что предварительно и привело к возгоранию. Подозреваемый признал вину и рассказал, что выстрелил в ходе конфликта с другими посетителями.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Краснодаре в День народного единства открыли Дворец водных видов спорта
В Краснодаре в День народного единства открыли Дворец водных видов спорта
Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих
Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодаре загорелся магазин рядом с пекарней на улице Нахимова
  3. В Сочи открыли движение по участку трассы А-147, затопленному после ливня
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Сезон фонтанов в Краснодаре завершился
  6. Через Керченскую паромную переправу перевезли более 25,5 тыс. пассажиров
Прямой эфир
Мы в соцсетях