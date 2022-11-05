Устроивший пожар в клубе в Костроме признал свою вину

«Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе «Полигон», в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном. Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе», — цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», причиной пожара, в результате которого погибли не менее 13 человек, стал выстрел из охотничьей ракетницы. Стрелявший мужчина после начавшегося пожара скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали и доставили к следователю.

Возбудили два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, так как двери во время пожара были закрыты, МЧС вскрывали их болгарками, сообщают СМИ.