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Устроивший пожар в клубе в Костроме признал свою вину

Происшествия
05.11.2022 16:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/ustroivshij-pozhar-v-klube-v-kostrome-priznal-svoyu-vinu
Устроивший пожар в клубе в Костроме признал свою вину
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Костромской области

По словам задержанного, причиной его выстрела из ракетницы, из-за которого произошел пожар, стал конфликт с другими посетителями.

«Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе «Полигон», в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном. Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе», — цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», причиной пожара, в результате которого погибли не менее 13 человек, стал выстрел из охотничьей ракетницы. Стрелявший мужчина после начавшегося пожара скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали и доставили к следователю.

Возбудили два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, так как двери во время пожара были закрыты, МЧС вскрывали их болгарками, сообщают СМИ.

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