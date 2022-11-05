В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в кафе «Полигон»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Костромской области

Сотрудники полиции в ходе розыска оперативно задержали подозреваемого в использовании пиротехники в кафе, где случился пожар в результате которого, по последним данным СК, погибли 13 человек.

Задержанного передали следственным органам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Костромской области.

На месте пожара работают следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы, в рамках расследования уголовного дела о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам следователями допрошена директор ООО «Империя», которая организовывала работу заведения, также установлен и допрашивается подозреваемый в использовании пиротехнического средства, что предварительно и привело к возгоранию», — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Костроме в результате пожара в кафе погибли 13 человек. Предварительно, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы.