В Костроме в результате пожара в кафе погибли 15 человек

Кадр из видео МЧС России

ЧП произошло ночью 5 ноября в кафе «Полигон» на улице Никитской в Костроме.

Сообщение о возгорании поступило в 2:37. Спасатели прибыли на место и эвакуировали 250 человек. Также из-за сильного задымления эвакуировали 15 жителей крайнего подъезда ближайшего дома.

В 04:23 пожар был локализован. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м. В результате возгорания произошло обрушение кровли по всей площади. В тушении пожара приняли участие 50 человек и 20 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС по Костромской области.

В пресс-службе прокуратуры Костромской области сообщили, что начали проверку по факту произошедшего.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатируемого объекта с массовым пребыванием людей», — сообщили в ведомстве.

В СУ СК России по Костромской области возбудили уголовное дело по факту гибели людей. На место пожара прибыла следственная группа, специалисты работают с очевидцами. После ликвидации следователи приступят к осмотру места происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Число погибших на 9:40 составило 15 человек, еще 5 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Предварительно, причиной пожара стало использование пиротехники. Сообщается, что в кафе произошла массовая драка, один из ее участников выстрелил из ракетницы. Он сбежал, его объявили в розыск.

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