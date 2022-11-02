Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Армавире при пожаре на битумном заводе погибли два человека

Происшествия
02.11.2022 10:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-pri-pozhare-na-bitumnom-zavode-pogibli-dva-cheloveka
В Армавире при пожаре на битумном заводе погибли два человека
Фото пресс-службы администрации Армавира

ЧП произошло утром 2 ноября на предприятии «Армбитум», расположенном в северной промзоне.

По предварительным данным, при проведении сварочных работ произошло возгорание битума и хлопок скопления газа. В результате происшествия двое рабочих погибли от полученных травм.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники мэрии. Сейчас на территории «Армбитума» работает следственная группа, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Информация о пожаре на заводе в Армавире поступила диспетчеру ПСГ в 8:32. Спасатели прибыли на место через несколько минут и установили, что на предприятии произошел хлопок с последующим возгоранием остатков битума в емкости на площади 2 кв. метра.

В 8:40 пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении возгорания приняли участие 38 спасателей и 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом
Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодаре троллейбус № 10 и автобус № 9 спустя четыре месяца вернулись на улицу Октябрьскую
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Сочи прочистят водоприемники, из-за которых во время ливней топит улицу Тимирязева
  6. В Краснодаре с начала года «умные» датчики установили на 17 светофоров
Прямой эфир
Мы в соцсетях