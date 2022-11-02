В Армавире при пожаре на битумном заводе погибли два человека

Фото пресс-службы администрации Армавира

ЧП произошло утром 2 ноября на предприятии «Армбитум», расположенном в северной промзоне.

По предварительным данным, при проведении сварочных работ произошло возгорание битума и хлопок скопления газа. В результате происшествия двое рабочих погибли от полученных травм.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники мэрии. Сейчас на территории «Армбитума» работает следственная группа, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Информация о пожаре на заводе в Армавире поступила диспетчеру ПСГ в 8:32. Спасатели прибыли на место через несколько минут и установили, что на предприятии произошел хлопок с последующим возгоранием остатков битума в емкости на площади 2 кв. метра.

В 8:40 пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении возгорания приняли участие 38 спасателей и 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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