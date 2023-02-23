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Владелец ТРК «Галактика» в Краснодаре подал в суд на «Детский мир» из-за долгов по аренде

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladelets-trk-galaktika-v-krasnodare-podal-v-sud-na-detskij-mir-iz-za-dolgov-po-arende
Владелец ТРК «Галактика» в Краснодаре подал в суд на «Детский мир» из-за долгов по аренде
Фото trkgalaktika.ru

Через суд истец хочет взыскать 327 тыс. рублей задолженности по договорам аренды. Исковое заявление принял к производству Арбитражный суд Краснодарского края.

Кроме того, владелец ТРК подал иски о взыскании задолженности по договорам аренды к ООО «Сеть связной» и другим арендаторам.

Владелец «Галактики» — разорившееся ЗАО «Темпл Инк.». В конце января в рамках банкротства компания выставила ТРК «Галактика» на торги за 4,8 млрд рублей. В единый лот вошли торговые помещения, административное здание, а также земельные участки, коммунальные сети, эскалаторы. Однако в феврале стало известно, что продажу комплекса приостановили из-за изменившейся конъюнктуры рынка недвижимости, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ТРЦ «Галактика» в июне 2022 года выставили на торги по сниженной цене. В сентябре 2022 года на торговой онлайн-площадке появилось объявление о продаже торгово-развлекательного центра за 2,6 млрд рублей.  В январе 2023 года здание и оборудование торгового центра вновь выставили на торги.

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