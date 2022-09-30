На Avito появилось объявление о продаже ТЦ «Галактика» в Краснодаре за 2,6 млрд рублей

Фото trkgalaktika.ru

Торговый центр «Галактика» на улице Уральской продают за 2 млрд 633 млн 816 тыс. рублей.

Объявление появилось еще 8 сентября. В цену входит сам имущественный комплекс площадью 162 тыс. 815 кв. м и 151 единица оборудования.

В описании продавец отмечает, что объект имеет отличное месторасположение, хорошую транспортную доступность, большой транспортный и пешеходный трафик и все коммуникации.

Потенциальным покупателям предлагают не откладывать звонок, так как предложение срочное.

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