На Avito появилось объявление о продаже ТЦ «Галактика» в Краснодаре за 2,6 млрд рублей
Экономика
30.09.2022 09:07
Торговый центр «Галактика» на улице Уральской продают за 2 млрд 633 млн 816 тыс. рублей.
Объявление появилось еще 8 сентября. В цену входит сам имущественный комплекс площадью 162 тыс. 815 кв. м и 151 единица оборудования.
В описании продавец отмечает, что объект имеет отличное месторасположение, хорошую транспортную доступность, большой транспортный и пешеходный трафик и все коммуникации.
Потенциальным покупателям предлагают не откладывать звонок, так как предложение срочное.
Читайте также: в Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей.
Популярные новости
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
- В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
- Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации