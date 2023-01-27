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Здание и оборудование ТРЦ «Галактика» в Краснодаре вновь выставили на торги

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zdanie-i-oborudovanie-trts-galaktika-v-krasnodare-vnov-vystavili-na-torgi
Здание и оборудование ТРЦ «Галактика» в Краснодаре вновь выставили на торги
Фото trkgalaktika.ru

На аукцион все имущество выставили одним лотом общей стоимостью 4,78 млрд рублей.

В составе лота — нежилое помещение площадью 3,9 тыс. кв. м, заглубленное здание в 837,4 кв. м, нежилое здание литер ГРП в 23,9 кв. м и помещения площадью 94,9 тыс. кв. м и 15,9 тыс. кв. м.

Также в состав лота вошли семь земельных участков, коммунальные сети, система подсчета посетителей, два эскалатора и прочее оборудование.

ТРЦ «Галактика» входит в собственность ЗАО «Темпл Инк.», сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ТРЦ «Галактика» в июне 2022 года уже выставляли на торги по сниженной цене. В сентябре 2022 года на Avito появилось объявление о продаже торгово-развлекательного центра за 2,6 млрд рублей.

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