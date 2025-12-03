Вице-губернатор Руденко посетил детсады в Туапсе, пострадавшие при атаке БПЛА

В ходе рабочего выезда в Туапсинский округ замглавы региона Александр Руденко 3 декабря также посетил станцию скорой помощи и модельную детскую библиотеку.

Приехать в детские сады № 40 и № 41, пострадавшие в результате атаки БПЛА на Туапсе 24 ноября, Руденко обещал сразу после появления информации о повреждении учреждений обломками дронов.

«Специалисты в короткие сроки все восстановили, сотрудники оперативно привели территорию учреждения в порядок. Сейчас оба детсада работают в штатном режиме», — отметил замглавы региона в ходе объезда.

Александр Руденко посетил и станцию скорой медицинской помощи, где поинтересовался ситуацией с кадрами и обновлением материально-технической базы. Сейчас на станции работают молодые специалисты, выпускницы медицинского колледжа. Учреждение также недавно получило новые машины.

Еще одним местом, куда вице-губернатор заехал во время визита, стала модернизированная детская библиотека имени Аркадия Гайдара. Ее обновили по нацпроекту «Семья».

«Хотел увидеть новые модельные библиотеки своими глазами. Важно понять, насколько актуально создание в крае учреждений такого типа. С начала 2025 года на Кубани их открыли пять штук, по словам коллег, они пользуются популярностью. Увидел ребят, которые после школы проводят здесь время: занимаются творчеством, читают, играют в интерактивные игры. Сейчас в крае таких библиотек уже 20», — сообщил Александр Руденко.

В 2025 году библиотечную сеть Кубани признали одной из лучших в стране. Регион отметили за самое большое количество детских модельных муниципальных библиотек, созданных по нацпроекту, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате ночной атаки ВСУ атаки осколки БПЛА упали на территории двух детсадов в Туапсе. В дошкольном учреждении № 41 выбило окна, в детсаду № 40 фрагменты дрона обнаружили на территории. Оба учреждения не смогли принять детей после атаки. Поврежденные при атаке БПЛА детские сады возобновили работу 26 ноября.

