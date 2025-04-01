Видимость на дорогах из-за тумана может снизиться до 500 метров в Сочи 1 апреля

Синоптики предупредили о тумане с видимостью 500-1000 м утром и днем во вторник в Сочи и Сириусе.

По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все муниципальные службы перевели в режим повышенной готовности.

Жителям и гостям города-курорта рекомендуется соблюдать меры предосторожности. В экстренных случаях необходимо обращаться по единому номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Также 1 апреля туман возможен на других территориях региона, в том числе в краевой столице. Дневная температура воздуха в среднем на Кубани составит +18…23 °C, местами на Азовском побережье — +11…16 °C, на Черноморском побережье — +16…21 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за сильного тумана в Сочи 12 самолетов ушли на запасные аэродромы. В результате семь самолетов сели в Минеральных Водах, три — в Грозном, по одному — в Махачкале и Астрахани. Утром 1 апреля стало известно, что все ушедшие на запасные аэродромы из-за тумана самолеты приземлились в Сочи.

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