Веселая жизнь, Щели и Юго-Северная: забавные названия населенных пунктов Кубани

Путешествие на автомобиле по Краснодарскому краю радует не только многообразием пейзажей за окном, но и указателями с названиями населенных пунктов. Некоторые из них способны рассмешить или всерьез озадачить.

Собрали несколько забавных и интересных названий населенных пунктов, с дорожными указателями которых так и тянет сфотографироваться.

Так вот ты какая, Веселая жизнь!

Хутор в Павловском районе известен на всю Россию. Во-первых, само по себе название примечательное, а во-вторых, неподалеку от указателя можно заметить кладбище. Раньше на указателе, кроме названия, была еще стрелка, указывающая как раз в сторону погоста. Это не раз становилось поводом для шуток, а с указателем на въезде или на выезде, где название перечеркнуто, не сфотографировался только ленивый.

Интересный факт: этот дорожный указатель попал на обложку одноименного альбома рок-группы «Умка и Броневик».

Всего же «веселых» хуторов и поселков на Кубани 16. Они есть в Каневском, Курганинском, Мостовском, Новокубанском, Северском, Староминском, Тбилисском, Успенском, Лабинском, Отрадненском, Крымском районах и под Горячим Ключом.

Мокрая, Широкая, Якорная и другие Щели

Вдоль побережья Черного моря от Сочи до Геленджика указателей с разнообразными щелями — великое множество.

Так, например, близ Дивноморского есть хутор Широкая Щель и река Дохлая Щель, в 22 км от Новороссийска можно увидеть Мокрую Щель, в Лазаревском районе Сочи есть населенные пункты Каткова Щель, Мамедова Щель, Якорная Щель и Зубова Щель.

В происхождении этих названий ничего загадочного, необычного или неприличного нет — «щель» от слова «ущелье».

Например, у Мамедовой Щели есть легенда, согласно которой в этом ущелье в незапамятные времена был богатый черкесский аул. На аул совершили набег византийские завоеватели. Тогда местные жители решили уйти в горы, забрав скот и все ценное. Один из них, мужчина по имени Мамед, остался, чтобы задержать врагов. Византийцы, войдя в пустое поселение и осознав, что поживиться нечем, рассвирепели и стали выпытывать у Мамеда, куда ушли люди. Под пытками тот согласился проводить захватчиков, но увел в другую сторону. Когда византийцы поняли, что их обманули, они живьем замуровали Мамеда в расщелине скалы. В честь героя и назвали поселение, которое сегодня входит в состав Сочи.

Станица Юго-Северная

«Простите, это как?» — такой вопрос вызывает указатель с надписью «Юго-Северная». Небольшая станица в Тихорецком районе Краснодарского края опровергает все законы логики, предлагая невозможное направление. Ларчик открывается просто: в 1922 году были основаны два хутора Северный и Южный. В конце 20-х годов они входили в Юго-Северный сельсовет, а в 1938 году объединились в одну станицу. С названием разбираться не стали, вот и появилась Юго-Северная.

Хутор Дятлов

Забавно это, конечно, только в сочетании со словом «хутор». Маленький населенный пункт в Мостовском районе состоит всего из трех улиц. Живут там, абсолютно точно, люди. Только их очень мало. Населенный пункт располагается на правом берегу реки Лаба, протянувшейся между селом Шедок и хутором Красный Гай.

Индюк

Еще одно село с «птичьим» именем расположено в Туапсинском районе Краснодарского края. Свое название получило от находящейся рядом горы Индюк. Ее название, в свою очередь, происходит от адаптированного под русский язык адыгского «индукушх», что значит «гора индусов». Также есть версии, что гору назвали адыгским личным именем Индыхъу (Индихуа).

Чушка: название смешное, жизнь грустная

Поселок в Темрюкском районе Краснодарского края со смешным названием Чушка покинули почти все жители из-за неблагоприятной экологической обстановки, сложившейся после открытия в порту «Кавказ» грузовых терминалов.

По поводу происхождения названия есть расхождения. По одной из версий «чушками» с ударением на «А» или морскими свиньями местные жители называли дельфинов. Также название связывают с адыгским «цӏушхъо». Это переводится, как «бычий брод» и говорит о небольшой глубине моря в этом месте.

Первая Синюха

В Лабинском районе, в 27 км к востоку от Лабинска, есть хутор Первая Синюха. Он был основан в 1870 году на реке Синюха на землях станицы Вознесенской. Река и «поделилась» именем с хутором. Саму же ее так назвали из-за того, что на берегах росло много синюхи — лекарственного растения с синими цветками. Синюху применяют как отхаркивающее и седативное средство.

Кура-Цеце

Хутор Кура-Цеце (ударения в обоих частях топонима — на последний слог) находится на левом берегу одноименной реки в 35 км к юго-востоку от Горячего Ключа. Нет, к мухам он не имеет отношения.

С названием реки связана легенда. Она гласит, что когда-то эти земли захватили абазины, у предводителя которых было двое детей — дочка Кура и сын Цеце. Однажды в поселении разыгралась непогода, и детей унесли потоки воды. Тогда их отец назвал именами погибших детей образовавшуюся реку. После название перешло и на сам хутор.

Бичевый

Поселок Бичевый в Ленинрадском районе находится на левом берегу реки Бичевой, которая является притоком реки Сосыка. Бичевый — это административный центр Восточного сельского поселения. От «бича» или «бечевки» образовано название — открытые источники умалчивают, но топоним, безусловно, заслуживает внимания.

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