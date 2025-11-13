Вечером 13 ноября над Черным морем и Крымом сбили 14 украинских беспилотников

Вечером в четверг ВСУ предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В период с 18:00 до 20:00 дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 16:00 до 18:00 силы ПВО обезвредили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 11 сбили над Черным морем, один — над Крымом. Кроме того, два беспилотника уничтожили над территорией Курской области.

Вечером 13 ноября на территории Краснодарского края объявили угрозу падения беспилотных летательных аппаратов.

